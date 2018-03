Proposta brasileira não é consenso entre ONGs

A proposta de REDD levada pelo governo brasileiro para a Conferência do Clima de Copenhague está longe de ser consenso entre ONGs ambientalistas e movimentos sociais. Parte deles acredita que o mercado não é o espaço capaz de regular as relações de produção na floresta. Mas há um ponto em comum entre os que defendem e os que repudiam a adoção do mecanismo: a necessidade de acordos que obriguem os países do Norte, os grandes poluidores do planeta ao longo da história, a reconhecerem a sua dívida climática e a se comprometerem com a reparação.

Veja também:

País pode ganhar US$ 1,5 bi por ano salvando florestas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estado que desmatou mais deve ganhar menos

Financiamento 'verde' não avança

Na avaliação do diretor de campanhas do Greenpeace no Brasil, Sérgio Leitão, a REDD tem um duplo problema. “Primeiro, não resolve a conta, pois o emissor que busca compensação vai continuar poluindo. Segundo, elimina a real discussão, que é a distribuição de recursos para o desenvolvimento de uma economia limpa.”

Parte do movimento ambientalista teme que a REDD seja um salvo conduto para poluidores. “Até os latifundiários da agricultura mecanizada no Brasil estão agora falando em compensação. É imoral”, diz Leitão. “É como se você tivesse de perder peso e contratasse alguém para fazer os exercícios.”

Para Leitão, há ainda uma questão de soberania. “O Brasil é soberano na hora de desmatar, mas fica passando o pires na hora de resolver o problema. O que pode acontecer é uma transferência brutal de responsabilidades, do Norte, poluidor histórico, para o Sul”, diz.

Em outubro, 50 instituições assinaram em Belém um documento repudiando a REDD como iniciativa de mercado. “As propostas de REDD em debate não diferenciam florestas nativas de monoculturas extensivas de árvores, e permitem aos atores econômicos – que historicamente destruíram os ecossistemas e expulsaram as populações que vivem neles – encontrarem nos mecanismos de valorização da floresta em pé maneiras de continuar a fortalecer seu poder econômico e político em detrimento dessas populações”, diz a Carta de Belém, assinada, entre outros, pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase) e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri).

“Não somos contra o mecanismo como tentativa de evitar o desmatamento. Somos contra a utilização compensatória pelo mercado”, diz Graça Costa, coordenadora da Fase Amazônia.