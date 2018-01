Promessas de corte de CO2 ficam abaixo do necessário, diz ONU

Associated Press, AP

Os cortes de emissão de CO2 prometidos pelos países na cúpula de Copenhague do ano passado estão abaixo do necessário para evitar as piores consequências da mudança climática, disse a agência ambiental das Nações Unidas.

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) é divulgado no momento em que negociadores se preparam para uma nova rodada de conversações sobre o tema, a partir da próxima semana em Cancún, no México.

Mesmo se os compromissos voluntários adotados no ano passado no chamado Acordo de Copenhague fossem cumpridos integralmente, isso só atingiria 60% dos cortes de emissão necessários para impedir que as temperaturas subam mais de 2º C sobre os níveis pré-industriais, elevação considerada a máxima possível antes que efeitos catastróficos se façam sentir.

Mas o diretor-executivo do Pnuma, Achim Steiner, referiu-se aos compromissos como "um bom primeiro passo", e disse que a diferença pode ser suprida com cortes mais intensos.

"Há uma lacuna entre a ciência e os níveis atuais de ambição", disse Steiner, em nota. "Mas o que o relatório mostra é que as opções na mesa agora podem nos levar quase a 60% do caminho".

O fracasso na elaboração de um acordo com força de lei na reunião de Copenhague lançou dúvidas sobre as conversações entre 194 países poderão chegar a um acordo com metas obrigatórias para deter o aquecimento global.

O núcleo do problema tem sido a necessidade de uma fórmula de consenso para reduções obrigatórias nas emissões nacionais de gases causadores do efeito estufa. A disputa principal é travada entre EUA e China. Não se espera que o impasse seja resolvido em Cancún.

Em vez disso, os delegados focalizarão a ajuda financeira para as vítimas da mudança climática, desflorestamento e outras questões secundárias, numa tentativa de dar impulso a um acordo que poderá ser firmado na África do Sul em 2011 ou na Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, em 2012.