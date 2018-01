Projeto recupera córregos no Cerrado O Projeto Bacias, promovido pela fabricante de bebidas Ambev em parceira com o WWF-Brasil, compilou os primeiros resultados do mapeamento da microbacia do Córrego Crispim, em Brasília, e o plano para despolui-lo. A pesquisa, realizada de porta em porta nas áreas urbana e rural da microbacia, mostrou que 60% dos moradores do entorno do córrego gostariam de participar da sua recuperação, o que inclui o reflorestamento da área. No total, serão monitorados seis córregos do Distrito Federal (Sagui, Crispim, Palha, Jerivá, Torto e Tamanduá). / ANDREA VIALLI e ANNA RUTH DANTAS, ESPECIAL PARA O ESTADO