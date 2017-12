Até sexta-feira, cidades do litoral e do interior paulista vão discutir questões ambientais com representantes do governo. Os moradores também poderão, dentro do projeto Pente Fino Ambiental, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazer denúncias, que os técnicos prometem apurar prontamente. O programa abrange Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Sorocaba.