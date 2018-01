Professor da USP quer erradicar o uso do copo plástico no câmpus Leste O vice-coordenador do programa USP Recicla na USP Leste se orgulha de dizer que os 5 mil alunos matriculados na instituição não usam mais copo descartável no câmpus: recebem uma caneca no início do curso e andam com ela o tempo todo. Mas sabe que isso é apenas uma parte do trabalho para melhorar o planeta.