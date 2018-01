Produção argentina de biodiesel dobra em um ano

A produção de biodiesel da Argentina deve chegar a 2 milhões de toneladas até o final de 2010. A cifra é quase o dobro do volume verificado em 2009, de 1,1 milhão de toneladas. As exportações do combustível também experimentam aumento de 36% na comparação com o ano passado, chegando a 1,5 milhões de toneladas, segundo a Associação Argentina de Biocombustíveis e Hidrogênio (AABH).

O país, que começou timidamente a produzir biodiesel em 2007, já é o maior exportador mundial do produto.