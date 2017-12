Procurando Nemo em tempos de BP?

E se o filme Procurando Nemo tivesse estreado em tempos de desastre ambiental, como o vazamento de petróleo no Golfo do México? Essa é a ideia de um blog em espanhol que, de forma bem humorada, criou cartazes para a Pixar para uma possível continuação cinematográfica de Procurando Nemo 2, em tempos de BP.

"Enquanto assistimos à Copa do Mundo, nosso planeta segue morrendo, por causa de uma das maiores catástrofes ecológicas do mundo, devido ao derramamento de petróleo ocorrido no Golfo do México", diz o blogueiro do Chibiboto. "E agora que está chegando o novo filme Toy Story 3, me ocorreu de propor algumas ideais para a segunda parte de Procurando Nemo."

