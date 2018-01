Príncipe Charles quer discutir Amazônia em visita ao Brasil

O príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, quer usar sua viagem ao Brasil em março para promover a discussão sobre a preservação da Floresta Amazônica, de acordo com a assessoria de imprensa da família real. Durante a visita de quatro dias, Charles deverá se reunir com líderes empresariais para discutir ações contra o aquecimento global. No ano passado, uma reunião semelhante no Japão resultou na formação de um fórum permanente de empresários locais. Charles virá acompanhado de sua mulher, Camilla Parker Bowles, e o casal também deverá visitar comunidades auto-sustentáveis na Amazônia. Além da questão ambiental, o Príncipe de Gales deverá anunciar uma parceria de sua instituição Youth Business International - que ajuda jovens a entrar no mercado de trabalho em 37 países - com a ONG Conexão, no Rio de Janeiro. Charles também fará uma palestra sobre mudanças climáticas e ainda participará de um evento com líderes políticos em Brasília. Essa será a quarta visita do príncipe de Gales e a primeira de Parker Bowles ao Brasil. Além do Brasil, Charles vai visitar o Chile e o Equador pela primeira vez. O casal vai começar a visita pelo Chile, em 8 de março, e depois seguirá para o Brasil e o Equador. Charles e Camilla também vão visitar o arquipélago de Galápagos, no Equador, como parte das comemorações do bicentenário do nascimento de Charles Darwin. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.