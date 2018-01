Príncipe Charles elogia política de combate ao desmatamento do Brasil

PARIS - Príncipe Charles, ativista da luta pela proteção de florestas tropicais, rasgou elogios nesta terça-feira, 1º, à política do governo brasileiro de combate ao desmatamento da Amazônia. Segundo o herdeiro da coroa do Reino Unido, o Brasil demonstra que "tudo é possível" quando vontade política e liderança se somam à mobilização da iniciativa privada e da sociedade civil.

As declarações foram feitas na manhã desta terça-feira, segundo dia da 21ª Conferência do Clima (COP-21) das Nações Unidas, em meio a um discurso que Charles realizou em um evento sobre o combate à devastação de florestas tropicais pelo mundo.

O príncipe é um militante do assunto e organizou em outubro passado uma conferência em Londres da qual a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabela Teixeira, foi uma das palestrantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu pronunciamento, de cerca de 10 minutos, Charles lembrou uma das declarações feitas pela ministra brasileira no evento. "É preciso que haja vontade política e liderança no mais alto nível, como a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabela Teixeira, afirmou em uma reunião sobre desflorestamento que eu promovi em Londres no final de outubro", disse ele, dizendo-se feliz com o fato de que o encontro que promovera "tenha contribuído para o bom momento dessas discussões".

Charles foi direto no elogio ao Brasil: "Quando a vontade política e liderança chegam à iniciativa privada e à sociedade civil, tudo se torna possível, como o Brasil e outros começam a demonstrar".

O País já havia causado bom impacto político na COP-21 na segunda-feira, 30, dia da abertura do evento. Entre as reuniões paralelas que foram conduzidas pela presidente Dilma Rousseff (PT) no período que ela esteve em Paris, o governo fechou um acordo com a Noruega para o investimento de mais US$ 650 milhões no Fundo Amazônia, voltado para a conservação da floresta, até 2020. Desde 2008 o país europeu já investiu cerca de US$ 1 bilhão para este fim em solo brasileiro. O Brasil também assinou uma declaração conjunta com mais 14 países que têm floresta tropical assumindo o compromisso com o não desmatamento.

Os elogios à ação brasileira contra a destruição florestal acontecem no momento em que o Ministério do Meio Ambiente diagnosticou um aumento de 16% no desmatamento nos Estados da Amazônia entre agosto de 2014 e julho de 2015, um período em que 5,8 mil quilômetros quadrados foram devastados - uma área equivalente a cinco vezes a da cidade de São Paulo. O dado revelou uma reversão na tendência de queda diagnosticada entre 2004 e 2012, quando o índice de desmatamento da área da Amazônia em território brasileiro caiu mais de 83%.

Um dos principais compromissos assumidos pela delegação brasileira na COP-21, em Paris, é zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030, além de reduzir em 43% as emissões de gases de efeito estufa no mesmo período, em relação a 2005.

Sem citar o Brasil, o príncipe Charles defendeu em seu discurso que acabar com o desflorestamento seja um objetivo concreto da luta contra as mudanças climáticas, envolvendo não apenas governos, mas também a iniciativa privada, em especial empresas envolvidas na exploração de recursos minerais.

"Parar o desflorestamento tem de se tornar o objetivo com o qual cada companhia de commodities deve se comprometer", disse o herdeiro britânico. "Zerar o desmatamento precisa se tornar a norma, e não a exceção."