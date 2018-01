Primeiros processos por mudança climática começam a aparecer nos EUA

Mas os problemas não param no Alasca. Dois processos por causas ambientais foram indeferidos pelos juízes responsáveis recentemente. Um no estado da Califórnia - onde o Center for Biological Diversity entrou com sete ações contra o Departamento Estadual de Florestas por causa da aprovação do desmatamento de áreas sem terem sido realizados estudos para analisar as emissões de carbono e outras conseqüências climáticas – e outro por uma coligação de estados do Leste contra empresas de utilidade pública.