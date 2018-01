Preso jovem que vendia animais pelo Orkut

Um jovem de 22 anos foi preso por fiscais do Ibama no Rio Grande do Norte, acusado de tráfico de animais silvestres. Rafael Denne Gomes de Medeiros usava a rede social Orkut para oferecer os animais e receber as encomendas. Os "produtos" eram enviados pelos Correios. O comércio ilegal de animais ocorria a partir da cidade de Currais Novos (a 180 km de Natal), onde o rapaz reside. Durante as investigações, os fiscais do Ibama interceptaram duas remessas com 18 animais, sendo 7 iguanas, 2 sapos, 2 cobras e 7 lagartos, que estavam sendo enviados para diferentes destinatários. Os fiscais investigam se há relação desse tráfico de animais com redes de biopirataria. / ANDREA VIALLI e ANNA RUTH DANTAS, ESPECIAL PARA O ESTADO