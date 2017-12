Preso em Bali suspeito de tráfico de animais no Brasil

Um tcheco suspeito de adquirir espécies em extinção no Brasil foi preso nesta segunda-feira, 23, no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia. Ele era procurado pela justiça brasileira desde a deflagração da Operação Oxóssi, realizada pela Polícia Federal no último dia 11.

Graças ao trabalho conjunto das Interpol da Áustria, do Brasil, da Indonésia, da República Tcheca e de Viena o suspeito foi preso quando tentava embarcar em Bali para retornar à República Tcheca.

O governo da Indonésia se comprometeu prometeu a dar urgência ao processo de extradição para que o suspeito seja extraditado para o Brasil em até 20 dias.