Presidente-eleito da UE promete unir crescimento e meio ambiente A União Europeia deve estimular o crescimento econômico sem abrir mão da luta contra a mudança climática, de modo a garantir a sobrevivência do seu modelo de sociedade e do planeta, disse nesta quinta-feira o primeiro presidente-eleito do bloco, Herman van Rompuy, que toma posse no próximo dia 1o.