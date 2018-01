Presidente do Ibama é exonerado

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Abelardo Bayma Azevedo, foi exonerado do cargo. Segundo despacho publicado no Diário Oficial da União de hoje, Bayma deixa o cargo "a pedido".

Ainda não há informação sobre quem assumirá o comando do órgão ambiental.

O Diário Oficial traz ainda a exoneração, também a pedido, de Gerson Galvão, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração da secretaria-executiva do ministério do Meio Ambiente; e de Guilherme Euclides Brandão, da diretoria do Departamento de Gestão Estratégica da secretaria-executiva do ministério do Meio Ambiente.