Presidente da Câmara quer iniciar discussão sobre o Código Florestal

Brasília, 3 - O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), pretende começar a discussão do projeto que muda o Código Florestal em sessão desta terça-feira, 3, para poder votar a proposta amanhã no plenário. Essa será a sugestão que Maia irá apresentar aos líderes partidários em reunião nesta tarde. "Vamos dialogar e dar condições para que o código seja votado", disse. Nesse procedimento sugerido por Maia, o relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), apresentaria o seu relatório no plenário para, em seguida, ser iniciado o debate. O prazo para a apresentação de emendas ao texto do relator ficaria aberto até esta quarta-feira, no momento da votação.

Marco Maia negou que o governo pretenda atrasar a votação do projeto. Ele conversou no início da tarde com o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, e disse que não houve pedidos de adiamento. "O ministro disse que ainda há pontos a serem ajustados para que o texto fique equilibrado. Ele não disse vote ou deixe de votar", afirmou Maia.

O presidente da Câmara considerou positivo o fato de o texto do relator não ter agradado completamente todos os setores: ruralistas e ambientalistas. "É uma coisa boa. Significa que ele não privilegiou nem defendeu um setor específico. Temos de nos dar conta de que um projeto dessa envergadura não terá consenso absoluto", disse.