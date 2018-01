Presidente da Câmara prevê votação rápida

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse agora há tarde que acredita que a votação do novo Código Florestal no plenário será “muito rápida”. Ele espera que cada partido apresente no máximo dois destaques sobre a matéria.

