Prefeitos de todo o mundo chamam atenção para aquecimento

Associated Press

O prefeito de Nova Iorque, Michael Bloomberg, disse nesta terça-feira que as cidades em todo o mundo terão que contribuir para reduzir as emissões de gases de efeito estufa sob um novo acordo climático, pois os governos nacionais não podem resolver o problema por conta própria.

Bloomberg e outros prefeitos e autoridades de cerca de 80 cidades estão reunidos em Copenhague em uma conferência sobre clima e energia para comparar como as cidades podem combater as alterações climáticas e poupar dinheiro nos gastos com energia e outros fins.

A reunião de cinco dias está sendo realizada paralelamente à segunda semana de negociações da cúpula da ONU, destinada a impulsionar os esforços internacionais para reduzir as emissões de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo aquecimento global.