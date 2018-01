Prefeito é denunciado por crime ambiental no RS O prefeito do município gaúcho de Anta Gorda foi denunciado pelo Núcleo de Ações Originárias (Naor) da Procuradoria Regional da República da 4ª Região e será julgado pela prática de crime contra o meio ambiente. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que, na quinta-feira recebeu a denúncia oferecida em 2009.