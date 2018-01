Pôster que mostra cão como Hitler causa polêmica no Reino Unido

Um pôster de uma ONG criticando criadores de cães de raça e que mostra um pequeno cão com um bigode no estilo do ditador Adolf Hitler causou polêmica na Grã-Bretanha.

O cartaz da organização Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta, na sigla em inglês) traz a legenda "Raça superior? Errado para as pessoas. Errado para os cachorros. Boicote os criadores. Adote."

O cartaz faz parte de uma campanha encorajando os britânicos a adotarem cães encontrados em abrigos de animais em vez de comprá-los.

O Kennel Club, entidade que representa os criadores no país, entrou com queixa contra o cartaz, mas a autoridade que regula a publicidade na Grã-Bretanha (ASA, na sigla em inglês), considerou-o "não ofensivo".

O pôster foi mostrado pela primeira vez em Birmingham, durante a realização da Crufts, a maior exposição de cães de raça do mundo, conhecido também como o "Oscar canino".

Ele mostra um cão da raça maltês com um pente preto estrategicamente colocado sobre seu lábio superior, dando a impressão de um bigode de Hitler.

Em 2008, a BBC anunciou que ia suspender a cobertura do Crufts - um dos eventos mais populares do gênero - enquanto aguardava investigações sobre a saúde e o bem estar dos cães de pedigree da Grã-Bretanha.

A decisão foi tomada depois que um programa de TV da BBC identificou graves questões afetando a saúde de raças resultantes de cruzamentos promovidos por criadores.

A preocupação também fez com que a Sociedade Protetora dos Animais britânica retirasse o apoio ao evento em 2008.

A ASA afirmou ter analisado cuidadosamente três reclamações sobre o pôster, "mas não considerou que há base para uma investigação formal".

Segundo a autoridade, apesar do conteúdo emocional da imagem e do texto, o pôster não deve causar grave ofensa a um grande número de pessoas e os consumidores entenderiam que uma propaganda expressa uma opinião.

Uma porta-voz da Peta, Poorva Joshipura, afirmou que não é o anúncio que é ofensivo, "mas sim a falsa e perigosa crença de que algumas raças são superiores a outras".