População mundial chegará a 7 bi em 2011; África tem 1 bilhão

A população mundial está a caminho de chegar a 7 bilhões em 2011, apenas 12 anos depois de atingir 6 bilhões, informa boletim divulgado nesta quarta-feira, 12, pela organização americana Population Reference Bureau (PRB), que produz relatórios sobre a população mundial desde os anos 40.

Destaques do relatório da PRB (em inglês)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o boletim da PRB, virtualmente todo o crescimento ocorre nos países em desenvolvimento. Segundo o presidente do PRB, Bill Butz, esta será a segunda vez em que a população humana cresce em 1 bilhão em apenas 12 anos - a ocorrência anterior foi a do salto de 5 para 6 bilhões. "Ambos os eventos são sem precedentes", diz ele, em nota.

A projeção de crescimento populacional nos países em desenvolvimento presume que a fertilidade nessas nações cairá ao mesmo nível da dos países ricos, por volta de duas crianças por mulher. Atualmente, a maior taxa de fertilidade é a do Níger, na África, com 7,4 crianças por mulher. A menor é a de Taiwan, 1,0 criança por mulher.

Ainda de acordo com o PRB, embora Uganda e Canadá tenham praticamente a mesma população hoje, estima-se que até 2050 haverá dois ugandenses para cada canadense. A taxa de fertilidade em Uganda é de 6,7 crianças por mulher, cinco a mais que a canadense.

O boletim informa ainda que a população da áfrica já superou 1 bilhão de pessoas; que cerca de metade da humanidade vive na pobreza, definida como uma renda de menos de US$ 2 (R$ 3,70) ao dia. Além disso, revela que a taxa de fertilidade das adolescentes nos Estados Unidos é o dobro dos demais países ricos.

Segundo as projeções do PRB, o Brasil hoje é o quinto país mais populoso do mundo, com 191 milhões de habitantes, e em 2050 será o oitavo, com 215 milhões. Até lá, a população brasileira terá sido superada pelas de Bangladesh, Nigéria e Paquistão. Hoje, são mais populosos que o Brasil - e continuarão a ser em 2050 - China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.