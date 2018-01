Poluição por ozônio cresce em SP, aponta Cetesb

A mesma relação se observa ao avaliar o número de dias com qualidade do ar ruim. A capital paulista, por exemplo, teve 51 dias com ar inaceitável em 2009 e 43 dias em 2008 - um aumento de 18% - também por causa do ozônio. Os dados foram obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo no Sistema de Informação de Qualidade do Ar, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Para Carlos Lacava, gerente do departamento de Desenvolvimento Tecnológico e Sustentabilidade da Cetesb, não é possível indicar, a partir desses dados, uma tendência na qualidade do ar em São Paulo. Mas ele ressalta que os níveis de poluição estão, em geral, mais estabilizados e que, para melhorá-los, é preciso investir principalmente em transporte sustentável.

"Uma solução meramente tecnológica não vai ser suficiente para resolver. É necessário tirar carros das ruas", disse. Ele afirma que, enquanto o transporte público não for "mais barato, mais confortável e mais rápido", isso não acontecerá.

Na opinião do médico Paulo Saldiva, ligado ao Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP, o diagnóstico é que a qualidade do ar em São Paulo parou de melhorar e pode até piorar nos próximos anos com o aumento da frota. "Há incentivo para a compra de carros, com a redução de impostos, e a qualidade do diesel ainda é muito ruim."

Revisão

Os Estados Unidos acabam de propor um padrão mais rígido para emissão de ozônio, que ficará em consulta pública por 60 dias. Saldiva defende que o País também revise suas emissões, e não somente para o ozônio - a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu padrões mais rigorosos em 2006, mas nada foi feito no Brasil desde então. Segundo o médico, se usássemos o padrão da OMS, ele seria ultrapassado constantemente. "Nossa régua está muito alta." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.