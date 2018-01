Poluição do ar pode contribuir contra aquecimento global, diz estudo

Uma pesquisa publicada esta semana afirma que a poluição do ar pode estar ajudando no combate ao aquecimento global ao melhorar a forma como as plantas absorvem o gás carbônico.

O estudo, publicado na revista Nature,afirma que, desde os anos 60, o aumento do nível de poluição atmosférica provocou uma expansão da capacidade das plantas em capturar dióxido de carbono.

Os cientistas sugerem que houve um aumento de 10% na quantidade de dióxido de carbono que é capturado pelas plantas.

Um dos sensos comuns da ciência é que as plantas crescem melhor em dias de sol, mas a nova pesquisa afirma que isso não é necessariamente verdade.

Segundo o estudo, florestas e colheitas também podem se beneficiar de dias cinzentos, porque as nuvens e partículas na atmosfera difundem melhor a luz do sol e espalham a luminosidade, que atinge mais folhas.

Isso aperfeiçoa o processo de fotossíntese, no qual as plantas transformam luz e gás carbônico em alimento.

'Escurecimento global'

Os cientistas analisaram o impacto nas plantas dos céus mais cinzentos e com menos luminosidade - fenômeno observado no mundo desde os anos 1960, com o aumento da poluição.

Eles acreditam que o "escurecimento global" foi responsável por aumentar a produtividade das plantas em 23,7% entre 1960 e 1999.

O estudo sublinha alguns dos paradoxos que surgem quando se tenta combater o aquecimento global.

Na medida em que o mundo tenta reduzir a fumaça e as partículas da atmosfera para beneficiar a saúde da população, isso fará com que seja necessário aumentar ainda mais os esforços para captura de dióxido de carbono, já que as plantas absorverão menos gás carbônico quando o ar está mais puro.

"[Com o combate ao aquecimento global], o ar ficará mais puro, e a contribuição que a difusão da radiação dá ao ambiente vai desaparecer", disse à Naturea cientista Lina Mercado, do Centro de Ecologia e Hidrologia de Wallingford, na Grã-Bretanha. "Nós precisamos levar isso em conta." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.