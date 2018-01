Poluição afeta sistema nervoso de roedores

Comprovadamente prejudicial aos sistemas respiratório e cardiovascular, a poluição também deteriora o sistema nervoso. É a conclusão de um estudo da Ohio State University publicado na revista Molecular Psychiatry. Segundo pesquisadores, evidências indicam que a poluição pode contribuir para o surgimento de doenças neurodegenerativas.

No experimento, um grupo de camundongos foi exposto a ar poluído e o outro, a ar filtrado. O nível da poluição foi semelhante ao encontrado nas grandes cidades dos países em desenvolvimento mais industrializados.

Após dez meses, os animais foram submetidos a testes comportamentais. Os ratos expostos à poluição estavam mais depressivos, ansiosos e com mais dificuldades de aprendizado.

"Os resultados sugerem que a exposição prolongada ao ar poluído tem visíveis efeitos negativos no cérebro", diz a autora do estudo, Laura Fonken. Para ela, essas conclusões têm implicações importantes para pessoas que vivem e trabalham em áreas urbanas.

Paulo Saldiva, médico da USP, recorda outros trabalhos que chegaram a resultados semelhantes. A relação entre moradia perto de corredores de tráfego e o aumento na prevalência de déficit de atenção e autismo em crianças já havia sido estabelecida por estudos epidemiológicos.

As crianças são mais vulneráveis a fatores ambientais, como a poluição do ar: até 40% das doenças pediátricas estão relacionadas a essas causas. A conclusão é de uma revisão de literatura médica desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC-Santiago) que foi publicada no mês passado pelo Jornal de Pediatria, veículo científico brasileiro.