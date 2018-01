Policiais ambientais fazem operação na Represa Billings, em SP

SÃO PAULO - Policiais ambientais abordaram 18 pessoas na tarde da última quinta-feira, 1º, durante a "Operação Mananciais", tendo em vista a preservação da fauna e flora da Represa Billings, no entorno do Trecho Sul do Rodoanel e cortada pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, no extremo sul de São Paulo. Ao todo, a ação resultou na elaboração de 17 boletins de ocorrência e um auto de infração por construção irregular às margens da represa.

Mais de 740 metros de redes de pesca e duas tarrafas foram recolhidas, além de cinco quilos de pescado, deixados por um pescador que fugiu pela mata ao ver a embarcação policial. Durante a fiscalização, dois filhotes de veados que estavam machucados foram encontrados e encaminhados a um centro de reabilitação, para acompanhamento veterinário.

As construções às margens da represa e a pesca predatória, práticas comuns na região, foram os alvos da operação, assim como a orientação aos pescadores que possuem autorização.

De acordo com o tenente-coronel Jefferson de Almeida, comandante do 1º BPMAmb, que acompanhou a operação, além da fiscalização de grande porte realizada na represa, os patrulheiros ambientais fiscalizam diariamente o local. "O objetivo das operações diárias e das grandes ações integra as missões da Polícia Militar: preservar a ordem pública e auxiliar na manutenção do meio ambiente", disse.