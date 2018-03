Polícia prende 68 durante protesto em Copenhague

Na primeira grande ação policial desde o início da cúpula do clima em Copenhague, 68 manifestantes foram presos nesta sexta-feira durante um protesto que reuniu centenas de pessoas no centro da capital dinamarquesa.

O objetivo dos ativistas era interromper as atividades de 15 lojas e empresas, como a filial do McDonald's na Praça Nytorv e o escritório da multinacional de transportes Maersk. Eles acusam as companhias de serem "criminosos do clima".

No início do protesto, Os policiais seguiram os manifestantes, que caminhavam pelas ruas da cidade tocando tambores e gritando frases como "É o nosso clima. Não o negócio de vocês".

Em seguida, os ativistas se dividiram para ocupar os 15 "alvos". Foi então que a manifestação se tornou mais tensa e 68 pessoas foram presas "por causarem problemas na cidade", segundo o chefe da polícia local, Lars Borg. Ninguém ficou ferido.

A polícia acredita que protestos de hoje são uma amostra das grandes manifestações que estão programadas para Copenhague a partir da semana que vem, quando vão ocorrer as discussões finais da cúpula.