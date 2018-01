Polícia destrói pista clandestina em reserva ambiental no RJ

A Secretaria do Ambiente do estado do Rio de Janeiro destruiu na tarde desta sexta-feira, 26, uma pista de aviões instalada há cerca de dez meses na Área de Proteção Ambiental de Maricá, no litoral fluminense. Com 400 metros de comprimento e 15 de largura, a pista estava parcialmente coberta pela vegetação rasteira de gramínea da restinga, dificultando sua visualização.

Embora as autoridades prefiram não especular sobre o uso da pista, o major PM Rodrigo Sanglard, da Coordenadoria Integrada Contra Crimes Ambientais da secretaria, não descarta que ela fosse utilizada por traficantes e contrabandistas de armas.

"Consultamos a Polícia Federal e as escolas de aviação no estado, mas ninguém conhecia sobre a pista. Na realidade, ela estava bem disfarçada, com uns poucos pneus usados para sinalização noturna com fogo", disse o major.

Como se trata de área de preservação, não foi usado explosivo, mas três tratores que esburacaram a pista, inutilizando-a. Um dos tratores é empregado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) para a desobstrução de acesso a favelas bloqueadas por traficantes de drogas.