Polícia desmonta cativeiro de animais na Grande SP

A Polícia Ambiental da PM encontrou um cativeiro de animais silvestres, na manhã desta terça-feira, 10, em uma casa no município de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Entre os animais apreendidos, alguns estão relacionados na lista de extinção, como pacas e pássaros da espécie pichochó. Os policiais foram ao local - no bairro Caxingui - para checar uma denúncia anônima. Na propriedade estavam presos, no total, 148 pássaros, dos quais nove estavam mortos, além de três pacas. Também foram encontradas 157 gaiolas vazias, 271 caixas para transporte de aves, além de dez viveiros, também para pássaros. O proprietário da casa e seu filho - que não tiveram as identidades reveladas - foram autuados pelos crimes de manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro e de crueldade contra animais. Foram ainda multados em R$ 86.413,72.