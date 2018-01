Polícia apreende 225 filhotes de papagaio no interior de SP

A polícia ambiental apreendeu nesta quinta-feira, 25, cerca de 225 filhotes de papagaio no município de Regente Feijó, no interior de São Paulo. Segundo a polícia ambiental, os filhotes, com menos de uma semana de vida, estavam sendo transportados em caixas de madeira, sem proteção e alimentação adequadas, e foram apreendidos numa estrada de terra, perto do município de Presidente Prudente. Adelino Galindo da Silva tentou fugir, mas foi detido. Em depoimento, ele disse à polícia que estava levando os papagaios de Mato Grosso do Sul para vender em São Paulo. Ele foi autuado por infração ambiental, crime do artigo 29 da lei de crimes ambientais, porque transportava animais silvestres sem licença do órgão ambiental competente. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Além disso, foi multado em R$ 125.800. Os filhotes foram levados ao Ibama de Assis, também no interior paulista.