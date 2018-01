Polícia apreende 21 t de carvão vegetal em Taubaté-SP

Dois investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Taubaté foram até uma churrascaria localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e constataram que um caminhão baú, estacionado no local, tinha as placas mencionadas na denúncia. Eles abordaram o motorista, de 39 anos, que abriu o compartimento e mostrou a carga de carvão vegetal.

O suspeito, que não tinha nota fiscal, contou que saiu do Rio Grande do Sul para levar uma carga de calçados até a cidade de Cândido Sales, na Bahia. Para não retornar com o caminhão vazio, disse, ele pegou a carga de carvão vegetal em Cândido Sales de um homem chamado "Aimu", também conhecido por "Bidu". O motorista viajava acompanhado por um "representante da carga", que alegou apenas ter recebido R$ 200 para ir até Taubaté e receber o cheque pelo pagamento do carvão.