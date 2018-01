Poli-USP e FDTE criam pós em construção verde A Escola Politécnica (Poli-USP) e a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) acabam de criar a pós-graduação em Construção Sustentável. O curso é destinado a capacitar engenheiros para que atuem no planejamento, projeção, execução e gerenciamento de obras com o uso de tecnologias que priorizam a redução dos impactos ambientais. Com carga horária de 360 horas, terá corpo docente formado por doutores da USP. A seleção dos inscritos será baseada nos currículos profissional e escolar. O início das aulas está previsto para 1.º de agosto de 2011. Inscrições em poli-integra.com.br. / ANDREA VIALLI