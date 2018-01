Polêmicas ambientais em debates ao vivo

Nove especialistas em meio ambiente, um público ávido por se expressar e três temas: lixo urbano, comportamento verde e o Código Florestal. Esse foi o cenário do ciclo de debates realizados pelo Planeta, entre 14 e 16 de julho, no Auditório Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, região central.

No primeiro dia, o tema era Comportamento verde – a etiqueta do século 21, que foi debatido pela psicóloga e consultora em marketing Beth Furtado, pela arquiteta e ambientalista Marussia Whately e pela analista de tendências Lígia Krás.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia seguinte, o jornalista Denis Russo Bugierman, o presidente da Loga, concessionária que cuida de parte do lixo de São Paulo, Luiz Gonzaga Alves Pereira, e o diretor do Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) Sergio Luis Mendonça Alves discutiram o tema Lixo – nova legislação e coleta seletiva.

O último dia de debate foi tenso, já que o tema era Código Florestal – reforma e polêmica. No palco, estavam o diretor da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Roberto Smeraldi, o diretor do Greenpeace, Sergio Leitão, e o relator da Comissão Especial do Código Florestal, deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP).

Assista abaixo a um vídeo sobre os debate ou veja a íntegra dos três dias de evento aqui .