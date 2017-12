Poderoso ciclone Phet está a caminho do Golfo Pérsico

O Phet deve chegar a Omã em 30 a 36 horas, disse Mark Saunders, cientista responsável e diretor do projeto Risco de Tempestade Tropical, um departamento da University College de Londres.

"Tocará a terra como uma tempestade super ciclônica com uma velocidade de mais de 210 quilômetros por hora, já sendo categoria 4 ou 5", disse Saunders à Reuters por telefone.

Uma tempestade desta potência seria o suficientemente forte para danificar edifícios, árvores e infraestrutura, indicou. A televisão estatal disse que o governo pediu que a polícia e a força aérea retirassem as pessoas do extremo leste de Omã, onde as ondas alcançavam os oito metros de altura.

A companhia aérea nacional Oman Air disse que havia cancelado dois voos para que os aviões pudessem retirar as pessoas da ilha Masirah, que fica no litoral leste.

A tempestade é mais forte que o ciclone Gomu, que causou a morte de ao menos 54 pessoas em Omã e Irã em 2007, declarou Saunders.

O Phet chegará ao continente no extremo leste de Omã antes de voltar para o norte do oceano Índico e se dirigir ao Paquistão, segundo as previsões do departamento.

(Reportagem adicional de Martina Fuchs, em Dubai)