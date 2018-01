Poço da BP no Golfo do México tem dois pontos de vazamento, diz Casa Branca

Associated Press e Reuters

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, disse nesta segunda-feira, 19, que uma ruptura no poço da British Petroleum no Golfo do México tem causado novo vazamento até a superfície, além de apresentar um outro vazamento menor a três quilômetros de distância da abertura principal.

Gibbs também disse que as autoridades estão monitorando bolhas que podem ser vistas a partir de uma câmera submarina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vazamentos como esses podem significar que a tampa do poço terá de ser reaberta para impedir que petróleo e gás escapem por outros pontos.

Mais tarde, a principal autoridade do governo dos EUA na linha de frente do combate ao vazamento, almirante reformado da Guarda Costeira Thad Allen, disse que a BP estava autorizada a continuar a usar o tampão, mesmo com os vazamentos detectados.

Segundo ele, não está claro, ainda, se o material que vaza a 3 km da cabeça do poço está relacionado à situação criada pela destruição da plataforma Deepwater Horizon, em 20 de abril.

A tampa mecânica sobre o poço havia interrompido o fluxo de petróleo no Golfo do México na última quinta-feira.