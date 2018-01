Pnuma diz que integração afeta meio ambiente do Mercosul

Mais da metade do território dos países do Mercosul foi modificada pela ação do homem e a restante enfrenta a pressão do comércio e da integração regional sobre os recursos naturais, afirma um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) divulgado nesta sexta-feira, 14, no Rio de Janeiro. O relatório foi debatido durante a 9ª Reunião Ordinária de Ministros do Meio Ambiente do Mercosul, realizada hoje no Rio de Janeiro e que contou com representantes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, assim como do Chile, país associado ao bloco. O documento adverte de que as 55 eco-regiões "estão afetadas de alguma forma e em diferente grau pelo comércio internacional ou os processos de integração". Segundo o texto, 60,5% das exportações dos cinco países é de bens primários e, por isso, o comércio internacional da região é um dos fatores que mais pressiona o crescimento das áreas de cultivo e pasto para a pecuária no Mercosul. No caso da Amazônia, o documento destaca que sofre a pressão de agricultores interessados em aumentar suas áreas de plantação e de madeireiros. O texto acrescenta que o estado de preservação da savana brasileira e do Pantanal já é crítico e que os dois ecossistemas sofrem um rápido processo de expansão da fronteira agropecuária. O estudo considera muito "vulnerável" o estado de conservação da savana da Argentina, do Chaco e dos desertos de Atacama e Sechura, e como "crítico-ameaçado" o do Espinal e da Patagônia e a floresta temperada Valdivia. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, assinalou que o estudo demonstra que o ambiente deixou de ser algo secundário para o bloco. "Coincidimos em que, como já ocorre nos países desenvolvidos, o meio ambiente também é prioritário na órbita da produção e do comércio do Mercosul", disse à Agência Efe o ministro de Habitação, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente do Uruguai, Carlos Colacce. "Se pensarmos que os países do Mercosul exportam principalmente produtos que surgem de seus recursos naturais, temos que concluir que, se não protegermos o meio ambiente, vamos terminar matando nossa galinha dos ovos de ouro", explicou. O texto indica também que as atividades comerciais e a própria integração desempenham um papel decisivo sobre os recursos naturais e sobre os ecossistemas compreendidos em uma área de 12 milhões de quilômetros quadrados que abrange os cinco países. Além disso, o documento afirma que várias das eco-regiões são compartilhadas pelos países do Mercosul, o que demonstra "que nenhum está isolado ambientalmente". Os produtos agropecuários e matérias-primas representam 47% das exportações do Brasil, 60% para a Argentina, 70% para o Uruguai, 80% no Chile e 87% no Paraguai. O relatório adverte de que, por essa razão, as medidas que restringem a extração dos recursos naturais se "chocam" com os potenciais lucros de exportação, especialmente porque os preços são impostos por países que não sofrem diretamente os danos ambientais.