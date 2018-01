Plataforma traz dados em tempo real sobre florestas de todo o mundo

Um novo sistema de alerta e monitoramento online das florestas de todo mundo foi lançado nesta sexta-feira pelo World Resources Institute (WRI), o Google e um grupo de mais de 40 parceiros. A ferramenta, que ganhou o nome de Global Forest Watch (GFW), fornece informações atualizadas sobre as condições das matas com o objetivo de possibilitar um melhor manejo delas.

A plataforma une imagens de satélite, com dados abertos e um esquema de crowdsourcing (que conta com conhecimentos coletivos) a fim de suprir lacunas nos dados oficiais. “A partir de agora, os maus não podem mais se esconder, e os bons serão reconhecidos por suas ações”, afirma Andrew Steer, presidente e CEO do WRI.

A iniciativa do projeto levou em conta o estágio atual de desmatamento em todo o mundo. Os organizadores citam dados da Universidade de Maryland e do Google que apontam uma perda de 2,3 milhões de quilômetros quadrados de cobertura florestal entre 2000 e 2012 – o equivalente a 50 campos de futebol de floresta perdidos a cada minuto todos os dias durante 12 anos. Os países com a maior perda de cobertura florestal são Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Indonésia.

Entre outras possibilidade, o GFW dá acesso a dados sobre o ganho e perda de cobertura florestal anual para todo o planeta a uma resolução de 30 metros disponível para análise e download; a dados mensais da perda de cobertura florestal para as regiões tropicais a uma resolução de 500 m; além de computação em nuvem, fornecida pelo Google, multiplicando a velocidade a que os dados podem ser analisados. A ideia é que quando são detectados alertas de perda florestal, uma rede de parceiros e cidadãos em todo o mundo sejam mobilizada para tomar medidas.

A ferramenta foi comemorado por Achim Steiner, diretor executivo do programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma). “Gerenciar recursos das florestas mundiais é um compromisso local e global, e a tecnologia oferece ao Global Forest Watch uma oportunidade sem precedentes para conectar dados, informações e pessoas, sejam elas gestores de florestas, empresários ou consumidores por todo o planeta. Este é um grande exemplo de trabalho conjunto que oferece ao mundo um resultado verdadeiramente pioneiro e inovador.”