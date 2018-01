Plástico ameaça vida de tartarugas marinhas no Adriático, na Europa Uma em cada três tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta) encontradas no Mar Adriático, na Europa, contém plástico no organismo. Isso mostra que a região é uma das mais poluídas da Europa, aponta estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Zagreb, na Croácia, publicado na revista Marine Pollution Bulletin.