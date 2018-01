Plano de segurança ganha mais 5 mil militares A garantia da Rio+20 ganhou, nesta quarta-feira, mais 5 mil militares, homens e mulheres da Força Aérea diretamente envolvidos nas operações das Bases do Galeão, Santa Cruz e dos Afonsos. O total do contingente chega a 20 mil profissionais. O plano montado servirá para os outros grandes eventos que serão realizados no País até 2016, a contar da visita do papa Bento XVI, em julho de 2013. A presidente Dilma Rousseff está acompanhando a execução do programa e recomendou que seja cumprido com mínima interferência na rotina da cidade.