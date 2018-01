Planalto negocia, mas rejeita emenda de APPs

A liderança do governo na Câmara vai manter as negociações para buscar um consenso sobre o novo Código Florestal até o início da votação, prevista para esta terça-feira.

Após o anúncio de acordo para votação do texto do relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), na semana passada, o governo recuou e disse que não aceitará a emenda do PMDB que autoriza a continuidade das atividades em Áreas de Preservação Permanente (APPs) de beiras de rios, sob a alegação de não ter participado diretamente das negociações.

De acordo com a liderança na Câmara, o governo tem consciência de que terá dificuldades para aprovar o texto de sua preferência. Por isso, o Executivo já teria afirmado que, caso seja acolhida a proposta dos ruralistas, poderá vetar partes do texto.

Para adiantar a discussão, a liderança do governo cancelou o tradicional almoço da base aliada às terças-feiras. Os líderes vão se reunir às 10 horas na Câmara para acertar os detalhes da estratégia para votação da matéria.