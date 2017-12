'Pinguim ladrão' rouba ninho na Antártida

Uma equipe de filmagem da BBC flagrou um pinguim ladrão na Antártida.

A equipe passou quatro meses junto com uma colônia de pinguins-de-adélia gravando um programa e conseguiu capturar imagens de um deles roubando as pedras do ninho do vizinho.

Os machos da espécie constroem os ninhos com pedras para proteger os ovos e aqueles com os melhores ninhos têm mais chances de atrair uma fêmea. Em uma colônia com 500 mil pinguins, as melhores pedras são muito disputadas.

Os cinegrafistas da equipe da BBC já sabiam que, ocasionalmente, os pinguins roubam pedras dos vizinhos, mas é um grande desafio conseguir flagrar o momento.

O cinegrafista, Mark Smith, teve que se abaixar e ficar com a câmera na altura dos pinguins, cerca de 50 centímetros, para conseguir as imagens.

Enquanto um dos pinguins monta cuidadosamente seu ninho trazendo as pedras, uma a uma, o ladrão do grupo espera que o construtor se afaste para roubar as melhores pedras.

O construtor do ninho não parece notar o roubo, já que o vizinho faz tudo rapidamente. E, enquanto ele se afasta, o ladrão apenas observa e espera a chance de pegar mais uma pedra.

O cinegrafista teve que enfrentar, além do frio, o barulho incessante e a agressividade dos pinguins. Segundo Smith, as aves parecem que estão sob efeito de cafeína, de tão agitadas.

