Pingüim extinto há 500 anos é descoberto na Nova Zelândia

Cientistas da Universidade de Adelaide, no sul da Austrália, encontraram provas da existência de uma espécie de pingüim extinta na Nova Zelândia há 500 anos, informou nesta quarta-feira, 19, a imprensa local. Até há pouco tempo os especialistas consideravam que o pingüim-de-olho-amarelo (Megadyptes antipodes) era a única espécie do país, mas a descoberta de novos fósseis revelou que existiram outras anteriormente. Segundo a tese dos pesquisadores, o pingüim-de-olho-amarelo foi o responsável pelo desaparecimento das outras espécies. Jeremy Austin, um dos cientistas envolvidos na pesquisa, indicou que a descoberta pode abrir as portas para novas revelações sobre espécies já extintas. Foto: AP Austin assinalou que a pesquisa poderia demonstrar "que algumas espécies podem se beneficiar da extinção de outras", e acrescentou que deste modo poderiam "mudar a forma de entender como o desaparecimento de espécies afeta seu ecossistema e a fauna que o cerca".