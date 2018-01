PF apreende 770 aves silvestres em ônibus na Dutra

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Mais de 750 aves silvestres foram apreendidas neste domingo, 12, pela polícia federal, em um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na região de São João de Meriti, no Rio. O veículo vinha de Vitória da Conquista, na Bahia, transportando 770 aves,entre eles papagaios, galos da campina, trincaferro, corrupiões e coleiros. As aves foram encaminhadas ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres), uma divisão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que trabalha na reabilitação e reintrodução desses animais em seu habitat natural.