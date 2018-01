Petroleira usa 300 km de barreiras para conter petróleo nos EUA

Mais de 300 km de barreiras flutuantes foram colocadas ao longo da costa do Golfo do México em mais uma tentativa de evitar o alastramento do vazamento de petróleo de uma plataforma que explodiu e afundou na região no mês passado.

A petroleira britânica British Petroleum (BP), responsável pelo esforço, teve problemas com um funil de 98 toneladas que tentava usar para estancar o vazamento, mas planeja uma nova tentativa com uma peça menor.

A empresa está tentando vários métodos para dispersar a mancha, inclusive o uso de produtos químicos.

A BP já gastou o equivalente a R$ 540 milhões para tentar limpar o vazamento de petróleo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.