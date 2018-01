Petrobras inaugura posto para motos e carros elétricos

A Petrobras inaugurou nesta quarta-feira, 10, no Rio de Janeiro, um posto de abastecimento para atender motocicletas e carros elétricos, em uma iniciativa com o objetivo de combater o agravamento do efeito estufa.

O "Eletroposto", o primeiro deste tipo no país e com tecnologia totalmente brasileira, utiliza energia captada por painéis solares, informou hoje em comunicado a Petrobras Distribuidora, subsidiária da estatal.

O centro atenderá inicialmente às cerca de 180 motocicletas e os 20 automóveis que circulam atualmente no Rio de Janeiro com energia elétrica ou com sistemas híbridos que permitem o uso de eletricidade com outro tipo de combustível.

"Trata-se de uma nova iniciativa da Petrobras Distribuidora para consolidar seu compromisso com a redução da emissão de dióxido de carbono e a busca da eficiência energética, assim como estimular a pesquisa em energias renováveis", afirmou o diretor da rede de postos de abastecimentos da BR Distribuidora, Edimário Oliveira Machado, na cerimônia de inauguração.

A Petrobras realizou investimentos milionários no desenvolvimento e na produção de combustíveis alternativos, principalmente em biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel.

De acordo com a empresa, o número de veículos elétricos no Brasil vem crescendo a um ritmo de 50% ao ano.

A energia oferecida no Eletroposto é captada por 28 módulos de painéis solares, com capacidade para gerar 184 volts em corrente contínua e é disponibilizada em tomadas elétricas de 110 ou 220 volts.

O posto também tem capacidade para captar energia da rede elétrica convencional, em caso da ausência de luz solar ou quando a demanda superar a capacidade dos painéis.

O Eletroposto oferece a possibilidade de recarga de baterias de uma a três horas ou a troca das baterias inutilizadas por outras carregadas.

Em geral, uma recarga completa de uma bateria permite uma autonomia média de 40 quilômetros para as motos elétricas e de 60 quilômetros para os automóveis.