Peta protesta em Londres contra caça à foca

Foto: AP

Manifestantes do Peta protestaram nesta terça-feira, 31, nos degraus da embaixada do Canadá em Londres usando fantasias de foca sujas com sangue falso. Eles querem que o primeiro-ministro canadense Stephen Harper pare a temporada anual de caça à foca que ocorre no momento.

Foto: AP

Os ambientalistas usaram uma paródia do logo das Olimpíadas de inverno de 2010 de Vancouver que mostrava um caçador atingindo um filhote de foca. De acordo com os organizadores do protesto, cerca de 338.200 focas, a maioria filhotes, serão abatidas durante a temporada de caça.