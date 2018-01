Pesquisadores encontram rã que 'mia' quando capturada

Andrew Gray - líder de uma equipe de pesquisadores britânicos que está na Costa Rica para recolher informações sobre espécies raras de anfíbios com o objetivo de preservá-los - mostrou à BBC uma rã selvagem que emite um som parecido com um miado quando capturada por um predador. Veja também: Assista ao vídeo Os especialistas, da Universidade de Manchester e do Zoológico de Chester, exploraram uma densa floresta tropical localizada em um centro de pesquisa que reúne mais de 50 espécies de anfíbios.