Pesquisadores dos EUA prevêem 7 furacões em 2009 Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos previu o surgimento de 14 tempestades tropicais no Atlântico em 2009, das quais sete poderiam evoluir para furacões. A equipe da Universidade do Estado do Colorado, integrada pelo pesquisador climático pioneiro William Gray, disse nesta quarta-feira que 2009 seria um ano "um pouco acima da média" na temporada de furacões. A média para a temporada com duração de seis meses, que começa em 1o de junho, é de 10 ou 11 tempestades tropicais e seis furacões. Os pesquisadores disseram que três furacões no ano que vem poderiam alcançar categoria 3 ou superior na escala de intensidade Saffir-Simpson, que vai até 5. Isso significaria tempestades com ventos de pelo menos 178 km/h. A última temporada de furacões, que terminou em 30 de novembro, produziu 16 tempestades tropicais, das quais oito viraram furacões. (Reportagem de Tom Brown)