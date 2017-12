Pesquisadores da Austrália descobrem nova espécie de lagarto

SÃO PAULO - Cientistas da Universidade Nacional da Austrália divulgaram a descoberta de uma nova espécie de lagarto. O Ctenotus ora mede cerca de 6 centímetros e vive nas dunas da costa oeste do país, na região da cidade de Perth.

O ecologista Geoffrey Kay e o professor Scott Keogh, responsáveis pela descoberta, mostraram preocupação com a nova espécie. A região vive período de expansão urbana, o que diminui o hábitat natural destes animais.

"Encontrar algo ainda desconhecido tão próximo a uma das maiores cidades do país mostra o quanto ainda temos a descobrir. O desenvolvimento ao longo da costa próxima a Perth precisa considerar esta nova espécie e um grande número de espécies que ainda podem surgir nesta parte do mundo", disse Geoffrey Kay.

A região sudoeste da Austrália é reconhecida como um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, assim como a ilha de Madagascar, as florestas do oeste africano e o cerrado brasileiro.