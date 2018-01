Pequim vai banir metade da frota de carros das ruas

Pequim vai banir metade dos seus 3,4 milhões de carros das ruas durante períodos de poluição muito pesada, disse a imprensa estatal nesta sexta-feira, 10. A cidade vai temporariamente reinstituir as medidas introduzidas durante os Jogos Olímpicos e vai banir carros em dias alternados - dependo se as placas são pares ou ímpares - se os níveis de poluição se elevarem a níveis extremos, disse o jornal China Daily. "Para proteger a saúde pública a longo prazo, nós devemos usar ambos os métodos para dias que precisem de medidas de controle e para dias de boa qualidade do ar", disse o diretor do departamento de proteção ambiental da cidade, Du Shaozhong, ao jornal. O trabalho também será suspenso em construções e fábricas altamente poluentes durante períodos críticos de poluição, afirmou. As restrições somente serão impostas se o nível de poluição do ar atingir 300, um índice bastante acima do normal para a cidade. As medidas impostas durante as Olimpíadas permitiram que os 17 milhões de habitantes de Pequim aproveitassem o menor nível de poluição da cidade em 10 anos.