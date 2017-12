Pequena mancha de petróleo é vista na costa da Flórida

NOVA YORK - Uma mancha de 1,8 metro foi encontrada ao longo da costa da região de Panhandle, na Flórida, nesta quarta-feira, 2, à medida que os ventos empurram o petróleo que vaza de um poço no Golfo do México na direção desse popular destino turístico.

A mancha de óleo parece ser um pequeno pedaço que se soltou de uma mancha maior, que mede mais de 15 por 6 metros, e que ainda estava parada a mais de 7 quilômetros de Pensacola, na tarde de terça-feira, segundo um porta-voz de um centro unificado de comando em Mobile, Alabama, que está monitorando o vazamento.

A pequena mancha foi encontrada "perto da praia, se não já na praia", disse o porta-voz.

A região de Panhandle está localizada no noroeste da Flórida, numa longa faixa de praias de areia branca muito procuradas por turistas nos feriados do Dia do Trabalho (1º de maio) e do Memorial Day (31 de maio). Pensacola está localizada na parte mais a oeste de Panhandle, que faz fronteira com o Alabama.

Esta é a primeira vez que as autoridades relatam a existência de uma mancha de óleo ao longo da costa da Flórida após a explosão e o naufrágio da plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México. Mas os ventos do sul podem empurrar mais petróleo na direção da Flórida nos próximos dias. As informações são da Dow Jones.