Um lago em Cambridge, na região central da Inglaterra, despertou interesse internacional depois que um peixe que seria de uma espécie desconhecida foi fisgado no local.

O peixe, que já foi apelidado de peixe Frankenstein, foi pego no lago Magpie, no clube de pesca Waterbeach.

O jornal especializado em pesca, Angling Times, divulgou uma imagem do peixe. Um dos jornalistas, Steve Fitzpatrick, afirma que o peixe parece ter características de três espécies, a cabeça do peixe rutilo, o corpo e a cauda muito parecidos com os do peixe dourado marrom e uma barbatana parecida com a do peixe brema.

Os pescadores locais, no então, estão céticos e afirmam que se trata apenas de um peixe comum da região.

Pesquisadores de universidades locais olharam a imagem e disseram que o peixe não é uma espécie híbrida, apenas um tipo de carpa.

